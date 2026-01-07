Ричмонд
Трамп шокировал Конгресс странными звуками и кривляньями: всё записали на видео

Трамп неожиданно начал кривляться во время выступления в Конгрессе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил в Конгрессе перед республиканцами. Неожиданно для всех хозяин Белого дома начал корчить рожи и странно выражаться. Соответствующий фрагмент опубликовали в Telegram-канале Clash Report.

На видео Дональд Трамп смеется и пытается закончить начатое предложение. Остается неизвестным, кому адресованы кривлянья главы Белого дома.

«Я искренне желаю… Ах, да!… Но у неё имеется… И… Эээх», — произнес Дональд Трамп.

Американский лидер в той же речи назвал себя королем. Он отметил свою непревзойденность в сфере продаж, особенно когда речь идет о самолетах Boeing. Дональд Трамп уточнил, что его назвали «продавцом года». Он сообщил, что продал более тысячи самолетов Boeing.

