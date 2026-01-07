Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Московской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Московской области. Об этом в четверг, 7 января, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
— Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военные и их семьи, — цитирует его РИА Новости.
Владимир Путин поздравил всех православных верующих с Рождеством Христовым. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Он пожелал православным христианам здоровья, успехов и всего наилучшего.
Православные христиане 7 января отмечают Рождество Христово. Россиянам рассказали, что можно и чего нельзя делать в этот день, а также напомнили о приметах.
Так, на Рождество полагается собираться с семьей за одним столом, но прием пищи разрешен только после появления в небе первой звезды. Кроме того, на Руси во время празднования угощали домашних животных. Считалось, что такая щедрость обязательно будет вознаграждена в течение года. В Рождественскую ночь было принято загадывать самые сокровенные желания, а вечером обязательно дарить друг другу подарки.