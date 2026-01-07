Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Московской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Московской области. Об этом в четверг, 7 января, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Российской Федерации Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Московской области. Об этом в четверг, 7 января, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военные и их семьи, — цитирует его РИА Новости.

Владимир Путин поздравил всех православных верующих с Рождеством Христовым. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Он пожелал православным христианам здоровья, успехов и всего наилучшего.

Православные христиане 7 января отмечают Рождество Христово. Россиянам рассказали, что можно и чего нельзя делать в этот день, а также напомнили о приметах.

Так, на Рождество полагается собираться с семьей за одним столом, но прием пищи разрешен только после появления в небе первой звезды. Кроме того, на Руси во время празднования угощали домашних животных. Считалось, что такая щедрость обязательно будет вознаграждена в течение года. В Рождественскую ночь было принято загадывать самые сокровенные желания, а вечером обязательно дарить друг другу подарки.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше