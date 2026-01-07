В ЛНР проходят рождественские богослужения

ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Праздничные богослужения проходят в храмах Луганской Народной Республики, в том числе и в одном из центральных храмов Луганска в честь иконы Божией Матери «Умиление», передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о приостановке действия комендантского часа в новогодние и рождественские праздники в районах, где это позволяет военная обстановка.
Рождественскую службу в храме «Умиление» возглавил возглавил настоятель храма протоиерей Александр Пономарев. В ночь на 7 января более 200 верующих собрались на торжественную литургию, чтобы вместе встретить один из главных христианских праздников.
«Молимся, конечно в этот день мы за мир, за здоровье близких, за жизни наших защитников и за победу», — рассказала РИА Новости прихожанка храма Людмила Корниенко.