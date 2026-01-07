США ведут переговоры с BlackRock по Украине

Власти США и BlackRock могут создать рабочие места на Украине.
Власти США ведут переговоры с американской инвестиционной компанией BlackRock о вложениях в развитие экономики Украины. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на пресс-конференции «коалиции желающих».
«В перспективе это будет означать большие возможности для народа Украины, для людей, возвращающихся с войны, которые смогут найти отличные рабочие места. Мы работаем в этом направлении с компанией BlackRock и (генеральным директором — прим. ред. URA.RU) Ларри Финком, и мы считаем, что это будет иметь очень большое значение для народа Украины», — заявил Уиткофф.
Разговоры с BlackRock ведутся на фоне поиска новых форматов участия бизнеса в украинских проектах. По словам Уиткоффа, США хотят расширить перечень отраслей, куда смогут зайти американские и другие западные инвесторы, включая инфраструктуру, энергетику и промышленность.
Ранее, в июле 2025 года, британская газета Telegraph сообщала, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины. По данным издания, управляющая компания заняла выжидательную позицию из ‑за изменчивого курса президента США Дональда Трампа, что насторожило потенциальных инвесторов. В декабре того же года Politico со ссылкой на два источника писало, что киевские власти, пытаясь привлечь интерес Вашингтона, предлагали создать в Донбассе свободную экономическую зону для реализации американских деловых проектов.
Ранее страны ЕС в течение нескольких месяцев обсуждали использование замороженных российских активов объемом около 210 млрд евро для финансирования помощи и восстановления Украины, в том числе в формате «репарационного кредита». Однако администрация президента США Дональда Трампа добилась срыва этих планов, оказывая давление на ряд европейских правительств, что вынудило Киев активнее искать частные инвестиции и новые форматы участия американского бизнеса.