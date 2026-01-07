В аэропорту Ухты скончался бразильский спортсмен

Алекс Фелипе играл за «Норильский никель» с 2020 года и за это время добился значительных успехов: стал победителем и финалистом Кубка России, серебряным и бронзовым призёром чемпионата страны. До перехода в Россию он выступал за ряд бразильских клубов, а также за португальский «Спортинг», в составе которого выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2018/19.