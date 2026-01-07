Ричмонд
В аэропорту Ухты скончался бразильский спортсмен

Бразильский нападающий Алекс Фелипе, выступавший за норильский футзальный клуб «Норильский никель», скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Инцидент произошёл 6 января в аэропорту после матча полуфинальной стадии Кубка России против команды «Ухта» (2:2), в котором Фелипе принимал участие. Перед вылетом домой ему внезапно стало плохо, что привело к трагическому исходу.

Алекс Фелипе играл за «Норильский никель» с 2020 года и за это время добился значительных успехов: стал победителем и финалистом Кубка России, серебряным и бронзовым призёром чемпионата страны. До перехода в Россию он выступал за ряд бразильских клубов, а также за португальский «Спортинг», в составе которого выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2018/19.

Ранее сообщалось, что скончался всемирно известный венгерский кинорежиссер Бела Тарр.

