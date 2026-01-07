Курганцев зовут работать на складе в Челябинске за 397 тысяч рублей

Ранее в Челябинске уже предлагали временную занятость: горожанам искали тайных покупателей с оплатой до 1500 рублей за задание через интернет-сервисы. Тогда сообщалось, что интерес жителей региона к подработке, в том числе в общепите, вырос вдвое, но в отзывах упоминались трудности такой работы и случаи обмана с выплатами.