Курганцев зовут работать на складе в Челябинске за 397 тысяч рублей

Курганцев без опыта зовут на вахту в Челябинск на зарплату почти в 400 тысяч рублей.
Курганцам предлагают работать вахтой в соседнем Челябинске на табачном складе. За упаковку готовой продукции обещают платить до 397 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте по подбору вакансий.
«Требуется разнорабочий — упаковщик на производство сигарет. Зарплата от 178 000 до 397 000 рублей за вахту на руки. Опыт работы не требуется», — указано в описании вакансии на сайте hh.ru.
В объявлении также сообщается о предоставлении жилья в хостеле на период работы, спецодежды и питания. Продолжительность вахты 45 дней, после чего дается 10 выходных. Уточняется также, что повышенная ставка действует со второй вахты.
Ранее в Челябинске уже предлагали временную занятость: горожанам искали тайных покупателей с оплатой до 1500 рублей за задание через интернет-сервисы. Тогда сообщалось, что интерес жителей региона к подработке, в том числе в общепите, вырос вдвое, но в отзывах упоминались трудности такой работы и случаи обмана с выплатами.