Любовница министра Старовойта, 9 млрд судьи Мамотова и советы Родниной бедным: яркие скандалы года

В этом скандале имя Старовойта в федеральных СМИ почти не фигурировало вплоть до последнего времени. Однако в апреле по делу о хищении средств на этом объекте был задержан его преемник Алексей Смирнов. Именно он мог дать показания на министра незадолго до трагедии. Якобы после этого было возбуждено уголовное дело по статьям «Растрата» и «Мошенничество».