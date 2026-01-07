Любовница министра Старовойта, 9 млрд судьи Мамотова и советы Родниной бедным: яркие скандалы года

Пуля спустя два часа. За что?
Пожалуй, самое громкое событие года в среде российских чиновников — самоубийство министра транспорта РФ Романа Старовойта. Глава Минтранса свёл счёты с жизнью под подмосковным Одинцовом в июле. Тело чиновника обнаружили у парковки ЖК «Ромашково» рядом с автомобилем Tesla. От места гибели министра до его подмосковного дома было всего 15 минут езды.
За пару часов до этого был опубликован указ Владимира Путина, которым российский президент освободил министра транспорта от занимаемой им должности.
Тучи над покойным министром начали сгущаться ещё осенью прошлого года после вторжения ВСУ в Курскую область. Роман Старовойт руководил регионом с сентября 2019-го по май 2024 года. Именно при нём возводились оборонительные сооружения, которые, по идее, должны были остановить наступление украинских неонацистов.
В этом скандале имя Старовойта в федеральных СМИ почти не фигурировало вплоть до последнего времени. Однако в апреле по делу о хищении средств на этом объекте был задержан его преемник Алексей Смирнов. Именно он мог дать показания на министра незадолго до трагедии. Якобы после этого было возбуждено уголовное дело по статьям «Растрата» и «Мошенничество».
Примечательно, что после самоубийства Старовойта внимание всех СМИ было приковано не к делу чиновника, а к его 25-летней любовнице Полине Копыловой. После похорон красотка переехала в гостиницу, потому что были арестованы и подмосковный лакшери-особняк, где она жила с покойным, и апартаменты на Патриках, где поселилась её мать.
Старовойт оставил состояние, которое эксперты оценили в миллиард рублей. Семейным гнездом долгое время служило трёхэтажное поместье площадью почти 1 тыс. квадратов на берегу Москвы-реки в закрытом элитном посёлке «Береста» — это в подмосковном Мякинино. Речь о настоящей классической усадьбе с башенками, шпилями, куполом, корпусом для прислуги и ландшафтным садом во дворе. Впрочем, в марте это домовладение было выставлено на продажу всего за 260 млн рублей.
Самая большая квартира, которой пользуются Старовойты, имеет впечатляющую площадь 345 квадратов. Это жильё располагается на верхних этажах фешенебельного и ультрасовременного ЖК «Панорама» на улице Климашкина, возле Московского зоопарка. Цена таких хором может превышать 300 млн рублей.
Супруга погибшего является бенефициаром детского образовательного центра Piccolo School, который находится в люксовом ЖК «Итальянский квартал». Не исключено, что она владеет и помещением под этот бизнес. Стоимость квадрата там — вплоть до 2,5 млн рублей.
Старшая дочь пользуется квартирой на 140 квадратов в высотке бизнес-класса в Шмитовском проезде возле Москвы-Сити и парка «Красная Пресня». Цена актива — около 100 млн рублей.
В Петербурге Старовойты занимали несколько квартир. 50-метровую студию в знаменитом доме Мусина-Пушкина на набережной реки Мойки — это памятник федерального значения, который построили в XVIII веке. Цена — около 25 млн рублей. Апартаменты площадью 165 квадратов находятся на Малоохтинской набережной в привилегированном жилом комплексе «Большой дом на Неве». Цена — около 80 млн рублей.
Мать, ОПГ и миллиарды судьи.
В сентябре в скандал с уголовным привкусом попал судья Верховного суда Виктор Момотов. Тогда появилась информация, что он владеет имуществом на миллиарды рублей, имеет связи с ОПГ, а в схемах обогащения использовал даже свою престарелую мать.
Генпрокуратура РФ подала иск в Останкинский районный суд Москвы, в котором потребовала изъять у Момотова более 100 объектов недвижимости, которые, по версии надзорного органа, оформлялись им на третьих лиц, и наложить на них обеспечительный арест. Общая стоимость активов оценивается в девять миллиардов рублей.
По мнению прокуратуры, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство и занимался незаконным предпринимательством в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях.
В 2007 году судья стал совладельцем здания площадью 763 кв.м в Краснодаре, в котором находится отель «Мартон Пашковский». Кроме того, Генпрокуратура считает, что Момотов сотрудничал с ОПГ «Покровские», благодаря чему получил земельный участок, на котором появилась 10-этажная гостиница «Marton Седова» в Ростове-на-Дону.
А по данным ТАСС, госслужащий вместе со своим предполагаемым партнёром — «авторитетным бизнесменом» Андреем Марченко — также наживался за счёт госказны. В 2018—2019 годах оба инициировали судебные разбирательства и взыскали с бюджета Краснодара более 100 млн рублей по фиктивному спору.
Перед своим назначением в Верховный суд в 2010 году он переписал часть активов на свою мать — Надежду Момотову. Как выяснил Life.ru, бывшую сотрудницу администрации Краснодара. Примерно к этому же времени женщина сменила фамилию, став Ларяновой.
Life.ru сумел найти ИНН 89-летней матери Момотова, однако в ЕГРЮЛ и ЕГРИП он не значится. Таким образом, Надежда Ларянова владеет долей отеля «Мартон Пашковский» и другими подаренными сыном активами как физическое лицо.
Забавно, но, повозмущавшись, Момотов принял решение не обжаловать решение изъять у него и его компаньона Андрея Марченко 9 млрд рублей.
Доходы Родниной против средней пенсии.
Летом и осенью российскую общественность троллила спортсменка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Олимпийская чемпионка задела россиян рассуждениями о том, что им не стоит особо надеяться на государство, а нужно самим заботиться о достатке в старости.
— К старости нужно готовиться заранее. Просто поколение, на которое пришёлся развал страны, оказалось в самой сложной ситуации, — пояснила трёхкратная олимпийская чемпионка по парному фигурному катанию россиянам.
При этом Роднина считает, что резонанс её заявление вызвало лишь потому, что больше не было никаких других новостей и журналисты, дескать, просто раздули сенсацию на пустом месте.
Спортсменку критиковали и журналисты, и общественные деятели, и даже коллеги-законодатели.
Одни Роднину упрекали в её привилегированном положении, благодаря которому она просто не понимает, как можно выжить в старости на копейки. Другие ссылались на Конституцию РФ, где прямо прописано право на социальное обеспечение и законное право граждан, которые десятилетиями честно трудились на благо страны.
А актриса Яна Поплавская и вовсе подвергла сомнению успешность депутатской деятельности Родниной и прямо призвала её покинуть тёплое место в Госдуме и попробовать пожить на одну пенсию. По данным Социального фонда РФ, на 1 июля 2025 года средняя пенсия по старости в России составила 25 098 рублей в месяц.
При этом Life.ru выяснил предполагаемые доходы Родниной в Госдуме.
По данным на июнь 2025 года, основная зарплата депутата включает оклад 420 000 рублей в месяц (до вычета НДФЛ) и надбавки за комитеты и руководство фракциями — до 200 000 рублей. В среднем зарплата депутата в 2025 году составляет 500 000−700 000 рублей в месяц (у лидеров фракций — больше). Пенсия депутатов — более 70 тысяч рублей.
При этом согласно последней опубликованной декларации о доходах депутатов Госдумы — за 2021 год — Ирина Роднина в тот период заработала 11 миллионов рублей. Кроме того, она оказалась владельцем приусадебного участка площадью более тысячи квадратных метров.
В Москве с Родниной связано два адреса. Один из них в столичном районе Марьина Роща на улице Тихвинской. Здесь находится дом Администрации Президента. В распоряжении депутата более 80 квадратов площади. Предложения о продаже здесь появляются очень редко. Известно, что цена квадрата колеблется в пределах 450 тысяч рублей. Таким образом, стоимость жилья может составлять 36−37 миллионов рублей.
Ещё одна квартира находится в Хамовниках, в Гагаринском переулке — это в паре кварталов от храма Христа Спасителя и в шаге от Гоголевского бульвара. Её площадь — 80 квадратов. Цена за квадратный метр — около 700 тысяч рублей. Итого: жильё может стоить около 60 миллионов.
Родная дочь Родниной — Алёна Миньковская — с детства живёт в США, работает журналисткой и придерживается либеральных взглядов. Девушка весьма известна в Америке — в 2011 году её в свой список «30 медиаперсон, которым меньше 30 лет», включил Forbes, а спустя три года она получила премию одного, похоже, влиятельного сообщества США, которое в России считается экстремистским.