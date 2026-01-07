Ричмонд
Корпорация Microsoft зарегистрировала 10 товарных знаков в России

Американская корпорация Microsoft и её аффилированные компании зарегистрировали десять товарных знаков в России. Среди них знаки для таких известных продуктов, как почтовый сервис Outlook, игра Minecraft, а также популярные игровые франшизы Halo, Starfield и World of Warcraft.

Источник: Life.ru

Кроме того, ведомство подтвердило регистрацию товарного знака Mojang Studios, под которым функционирует разработчик игры Minecraft, одной из наиболее востребованных компьютерных игр в мире.

Microsoft также зарегистрировала товарные знаки для своих видеоигр, включая популярные названия, такие как World of Warcraft, Halo, Wolfstein, Wasteland и Starfield. Кроме того, компания получила эксклюзивные права на ряд товарных знаков, связанных с ее офисным программным обеспечением. К ним относятся почтовый сервис Outlook, платформа Share Point, система управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics и набор инструментов для создания бизнес-приложений Power Apps.

Ранее сообщалось, что Microsoft заключила новую сделку с OpenAI на $135 млрд. Ключевым положением нового договора стало сохранение за Microsoft эксклюзивных прав на продукты OpenAI, разработанные с использованием инфраструктуры Azure (включая соответствующие API).

