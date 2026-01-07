Корпорация Microsoft зарегистрировала 10 товарных знаков в России

Кроме того, ведомство подтвердило регистрацию товарного знака Mojang Studios, под которым функционирует разработчик игры Minecraft, одной из наиболее востребованных компьютерных игр в мире.
Microsoft также зарегистрировала товарные знаки для своих видеоигр, включая популярные названия, такие как World of Warcraft, Halo, Wolfstein, Wasteland и Starfield. Кроме того, компания получила эксклюзивные права на ряд товарных знаков, связанных с ее офисным программным обеспечением. К ним относятся почтовый сервис Outlook, платформа Share Point, система управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics и набор инструментов для создания бизнес-приложений Power Apps.
Ранее сообщалось, что Microsoft заключила новую сделку с OpenAI на $135 млрд. Ключевым положением нового договора стало сохранение за Microsoft эксклюзивных прав на продукты OpenAI, разработанные с использованием инфраструктуры Azure (включая соответствующие API).
