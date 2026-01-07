Опубликовано видео встречи Путиным Рождества среди бойцов СВО

Президент России Владимир Путин отмечает Рождество с военными в подмосковном храме. Он присутствует на торжественном богослужении. Вместе с президентом Рождество встречают бойцы спецоперации и их семьи. Кадры рождественского богослужения опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Владимир Путин, судя по кадрам, одет в строгий деловой костюм. Все военные — в парадной форме.
Стоит напомнить, что российский лидер ежегодно посещает богослужения. Президент чаще всего встречает Рождество в небольших церквях в разных регионах страны.
Владимир Путин также поздравил с праздником всех жителей страны. Он высоко оценил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в единение общества. Президент назвал Рождество праздником, «озаряющим мир светом добра и любви».