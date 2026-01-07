Ричмонд
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством

Премьер Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, отметив особую роль Русской православной церкви (РПЦ), которая призывает к взаимоуважению, добродетели и состраданию, а также то, что особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям.

«Ваше Святейшество! Примите мои сердечные поздравления с Рождеством Христовым… Рождественские дни объединяют миллионы людей, вселяют в сердца надежду, веру в высокие идеалы добра. И здесь у Русской православной церкви, которая призывает к исполнению евангельских заповедей, взаимоуважению, добродетели и состраданию, особая роль», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

Премьер отметил, что благодаря патриарху особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям.

«Благодаря Вашей активной архипастырской деятельности сохраняются многовековые традиции нашего народа, историческое и культурное наследие. А также реализуются важные инициативы, направленные на укрепление института семьи, патриотическое воспитание молодежи. Особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям», — добавил Мишустин.

Он также пожелал патриарху Кириллу «доброго здоровья, успехов в ответственном служении на благо России, нашего народа, Русской православной церкви».

