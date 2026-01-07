Губернатор ЯНАО навестил малышей, которые появились на свет в 2026 году

За все время подарочные наборы «Малышу Ямала» получили уже более 37 тысяч семей. Кроме того, 6100 семей воспользовались сертификатами на покупку всего необходимого для новорожденного. Губернатор подчеркнул, что дети — это огромное счастье, и выразил надежду, что на Ямале его будет как можно больше.