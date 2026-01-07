Губернатор ЯНАО навестил малышей, которые появились на свет в 2026 году

На Ямале с начала года родился 71 малыш.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил перинатальный центр Салехарда, чтобы лично поздравить женщин, ставших мамами в новогодние выходные 2026 года. Артюхов вручил семьям подарочные комплекты «Малышу Ямала» и поздравил с появлением на свет малышей.
«С 1 января в нашем регионе родился 71 ребенок — отличный старт! Вручил коробки “Малышу Ямала” — это первые и самые нужные подарки от округа», — написал Артюхов в своем telegram‑канале.
За все время подарочные наборы «Малышу Ямала» получили уже более 37 тысяч семей. Кроме того, 6100 семей воспользовались сертификатами на покупку всего необходимого для новорожденного. Губернатор подчеркнул, что дети — это огромное счастье, и выразил надежду, что на Ямале его будет как можно больше.