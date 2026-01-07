Американские власти ведут переговоры с инвестиционной компанией BlackRock по инвестициям в развитие экономики Украины. Об этом во вторник, 6 января, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
— В перспективе это будет означать большие возможности для населения Украины, для людей, которые вернутся с войны и смогут найти хорошие рабочие места. Мы работаем в этом направлении с BlackRock и ее гендиректором Ларри Финком. Это будет иметь большое значение для народа Украины, — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих», передает РИА Новости.
BlackRock является самой крупной компанией в мире по размеру находящихся под управлением активов. Их сумма превышает ВВП многих стран и составляет почти 10 триллионов долларов, поэтому BlackRock считают одной из самых могущественных компаний.
Западу придется потратить более 500 миллиардов долларов на восстановление Украины после окончания конфликта, но эти инвестиции будут сопровождаться стремлением выкачать из страны «любые блага». Об этом в августе 2025 года написало издание The American Conservative.
Отмечалось, что страны и организации Запада намерены вложить эти средства в восстановление Украины в обмен на любые блага, которые можно получить от нее.