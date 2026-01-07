Уиткофф: Власти Штатов ведут переговоры с BlackRock по поводу экономики Украины

— В перспективе это будет означать большие возможности для населения Украины, для людей, которые вернутся с войны и смогут найти хорошие рабочие места. Мы работаем в этом направлении с BlackRock и ее гендиректором Ларри Финком. Это будет иметь большое значение для народа Украины, — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих», передает РИА Новости.