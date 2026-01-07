Ричмонд
Ласетти с «начинкой»: в Фергане нашли наркотики в топливном баке

Vaib.uz (Узбекистан. 6 января). Интересный случай произошёл на узбекско-таджикской границе. Сотрудники пограничного таможенного поста «Равот» в Ферганской области остановили для проверки автомобиль Lacetti, въезжавший с территории соседнего государства. За рулём находился гражданин Узбекистана.

Источник: Vaib.Uz

В ходе досмотра с использованием технических средств таможенного контроля было установлено, что в топливном баке автомобиля спрятаны подозрительные предметы. После вскрытия бака в присутствии понятых таможенники обнаружили 6945 единиц сильнодействующих лекарственных средств Royal, а также три вида наркотических веществ. Речь идёт о 10 кг 739 г гашиша, 412 г марихуаны и 35 г опия. Общий вес изъятых наркотиков превысил 11 килограммов.

В ходе следственных мероприятий установлено, что водитель действовал по заказу гражданина Таджикистана. За вознаграждение в 2 000 долларов он должен был переправить наркотики через таможенную границу, закопать их в саду у себя дома, после чего заказчик планировал забрать запрещённый груз самостоятельно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 246 (контрабанда) Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.