Ласетти с «начинкой»: в Фергане нашли наркотики в топливном баке

В ходе досмотра с использованием технических средств таможенного контроля было установлено, что в топливном баке автомобиля спрятаны подозрительные предметы. После вскрытия бака в присутствии понятых таможенники обнаружили 6945 единиц сильнодействующих лекарственных средств Royal, а также три вида наркотических веществ. Речь идёт о 10 кг 739 г гашиша, 412 г марихуаны и 35 г опия. Общий вес изъятых наркотиков превысил 11 килограммов.