Nestle отзывает в Узбекистане несколько партий детского питания

В компании пояснили, что отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности и является частью глобального добровольного отзыва отдельных партий детского питания. Причина — выявленный потенциальный риск наличия токсина цереулида в одном из ингредиентов (арахидоновая кислота), поставляемом внешним поставщиком.
«Несмотря на минимальное содержание данного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в Узбекистане, в рамках глобального решения по снижению потенциальных рисков компания с 5 января 2026 года начала мероприятия по добровольному отзыву ограниченного количества партий продукции детского питания», — сообщили в Nestle.
Потребители, которые приобрели продукцию указанных партий, смогут вернуть её в порядке, который компания объявит дополнительно в ближайшее время. Отдельно отмечается, что отзыв не затрагивает другие партии и любые иные продукты детского питания Nestle, представленные на рынке Узбекистана.
Точное количество отзываемых единиц продукции в компании не уточнили, однако был опубликован перечень конкретных партий, подлежащих отзыву:
NAN 1 OPTIPRO — 51490346AB, 51750346AA, 51900346AE, 51760346AA, 52180346AB, 52670346AE, 52680346AD, 51500346BA, 51910346BA.
NAN 2 OPTIPRO — 5172080622, 5206080621, 5298080624, 5205080661, 5206080661, 5289080661, 5290080661, 5204080611, 5205080611.
NAN кисломолочный (0−12 месяцев) — 51230017A1.
NAN Supreme (0−12 месяцев) — 52790742C1.
ALFARE Amino — 51050017Y2, 51470017Y1, 52730017Y1.