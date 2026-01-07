Nestle отзывает в Узбекистане несколько партий детского питания

«Несмотря на минимальное содержание данного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в Узбекистане, в рамках глобального решения по снижению потенциальных рисков компания с 5 января 2026 года начала мероприятия по добровольному отзыву ограниченного количества партий продукции детского питания», — сообщили в Nestle.