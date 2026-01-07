Зелёный чай, квас и мёд: Нутрициолог назвала лучшие народные способы избавиться от похмелья

Чтобы облегчить симптомы, такие как головная боль, тошнота и слабость, специалист рекомендует пить натуральный квас или рассол (без уксуса), которые восполняют влагу, снимают отёки и обогащают организм витаминами. Также полезен куриный бульон для восстановления сил и гидратации, а также травяные чаи. Кофе же, напротив, усугубляет обезвоживание.
Если есть возможность — сделайте контрастный душ, чтобы пробудить организм. Полезен овсяный отвар или жидкая овсяная каша, которые связывают продукты этанола и нормализуют ЖКТ. Также помогает какао на воде (богатое магнием), оно поддержит сердце и улучшит настроение.
Лариса Никитина.
Нутрициолог По словам Никитиной, для восстановления организма также важны свежий воздух и тепло. Она советует максимально открывать окна для поступления кислорода, даже в зимний период, и уделять внимание согреванию тела, особенно конечностей.
«Хорошо помогает зелёный чай — он тонизирует, выводит токсины и улучшает работу сердечно-сосудистой системы», — добавила эксперт.
При чувстве голода специалист рекомендует отдавать предпочтение лёгким углеводам, таким как бульоны, супы или витаминные цитрусовые коктейли. Натуральный мёд способствует быстрому восстановлению благодаря фруктозе и минералам. Солёные огурцы помогут закрепить эффект после употребления рассола. Цитрусовые (лимоны, грейпфруты) также полезны.
«Также есть народный напиток: зелёный чай, разбавленный наполовину кипячёным молоком, с добавлением сала, соды и соли. Он считается реанимационной смесью и может помочь организму выйти из состояния похмелья», — резюмировала Никитина.
