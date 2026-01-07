Зелёный чай, квас и мёд: Нутрициолог назвала лучшие народные способы избавиться от похмелья

Чтобы облегчить симптомы, такие как головная боль, тошнота и слабость, специалист рекомендует пить натуральный квас или рассол (без уксуса), которые восполняют влагу, снимают отёки и обогащают организм витаминами. Также полезен куриный бульон для восстановления сил и гидратации, а также травяные чаи. Кофе же, напротив, усугубляет обезвоживание.