Морпехи встретили Рождество на богослужении на передовой в ДНР

ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», встретили Рождество Христово на передовой в ДНР, рассказал РИА Новости военный священник Пётр Гриценко.
«У нас сегодня Рождество Христово — великий праздник. Мы всегда находимся с бойцами здесь, на передовой, в окопах. Солдаты любят, когда священники рядом с ними, потому что важно разделить этот праздник именно здесь», — рассказал Пётр Гриценко.
По его словам, Рождество является одним из самых радостных праздников для верующих, и задача священника — принести эту радость тем, кто защищает Родину.
«Это день, когда ангелы ликуют и славят Господа. И очень важно принести эту радость сюда, к солдатам, которые отдают свою жизнь за Отечество. Когда они видят, что священник готов быть с ними рядом и разделять все тяготы службы, они это очень ценят», — отметил он.