Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морпехи встретили Рождество на богослужении на передовой в ДНР

Бойцы 55-й дивизии морской пехоты встретили Рождество на передовой в ДНР.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», встретили Рождество Христово на передовой в ДНР, рассказал РИА Новости военный священник Пётр Гриценко.

«У нас сегодня Рождество Христово — великий праздник. Мы всегда находимся с бойцами здесь, на передовой, в окопах. Солдаты любят, когда священники рядом с ними, потому что важно разделить этот праздник именно здесь», — рассказал Пётр Гриценко.

По его словам, Рождество является одним из самых радостных праздников для верующих, и задача священника — принести эту радость тем, кто защищает Родину.

«Это день, когда ангелы ликуют и славят Господа. И очень важно принести эту радость сюда, к солдатам, которые отдают свою жизнь за Отечество. Когда они видят, что священник готов быть с ними рядом и разделять все тяготы службы, они это очень ценят», — отметил он.