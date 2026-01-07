Американский режиссер принял православие в Крыму

Тремблей живет в Ялте с марта 2020 года. В 2025 получил вид жительство. Теперь намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении гражданства.
«Я полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, искусство, традиционные русские ценности, православие и спорт. Я принял в Крыму православие, женился на русской женщине по православному обряду и живу полноценной и счастливой жизнью, не собираясь уезжать. Единственное, по чему я скучаю, — это по моим троим детям и шестерым внукам, которые остались в США. Больше ничего», — сказал Тремблей.
Тремблей рассказал, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района.
«В Крыму я в основном занимаюсь созданием видеороликов, проведением подкастов для информирования и просвещения американцев, а также участвую во многих конференциях, форумах и семинарах», — сказал Тремблей.