Инвестор Алина Ковалева предупредила россиян о мошеннических схемах

Мошенники начали внедрять новые обманные схемы на новогодних праздниках. Они звонят и пишут своим жертвам под разными предлогами. Об этом предупредила инвестор, executive — коуч и член попечительского совета благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Алина Ковалева в Telegram-канале.
«Не попадайтесь на удочку мошенников. В лучшем случае вы потеряете деньги. Берегите себя и своих близких», — заключила Алина Ковалева.
Кроме того, о действиях мошенников предупредил комик Арсений Попов. Он подчеркнул, что каждый должен самостоятельно руководить жизнью, а не «отдавать сценарий в чужие руки».