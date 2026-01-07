Инвестор Алина Ковалева предупредила россиян о мошеннических схемах

Мошенники начали внедрять новые обманные схемы на новогодних праздниках. Они звонят и пишут своим жертвам под разными предлогами. Об этом предупредила инвестор, executive — коуч и член попечительского совета благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Алина Ковалева в Telegram-канале.