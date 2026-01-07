Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвестор Алина Ковалева предупредила россиян о мошеннических схемах

Алина Ковалева напомнила о мошеннических действиях во время новогодних каникул.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали внедрять новые обманные схемы на новогодних праздниках. Они звонят и пишут своим жертвам под разными предлогами. Об этом предупредила инвестор, executive — коуч и член попечительского совета благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Алина Ковалева в Telegram-канале.

Она отметила, что аферисты представляются сотрудниками ФСБ и МВД. Инвестор предупредила, что такие сообщения — мошеннические. Она также подчеркнула, что никто «не наберет» с «госуслуг».

«Не попадайтесь на удочку мошенников. В лучшем случае вы потеряете деньги. Берегите себя и своих близких», — заключила Алина Ковалева.

Кроме того, о действиях мошенников предупредил комик Арсений Попов. Он подчеркнул, что каждый должен самостоятельно руководить жизнью, а не «отдавать сценарий в чужие руки».