«Дети бойцов СВО могут гордиться своими родителями»: Путин трогательно обратился к воинам в храме в рождественскую ночь

Российский лидер Владимир Путин проводит рождественскую ночь в окружении бойцов спецоперации. Он отметил, что герои РФ исполняют святую миссию защиты Отечества. Об этом президент России сообщил во время выступления перед военными в храме в Подмосковье.
Владимир Путин также заявил, что дети бойцов СВО могут гордиться своими родителями. Он подчеркнул, что в России всегда почитали «своих воинов».
«Воины России всегда по поручению Господа исполняют святую миссию защиты Отечества», — подытожил Владимир Путин.