Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дети бойцов СВО могут гордиться своими родителями»: Путин трогательно обратился к воинам в храме в рождественскую ночь

Путин: Воины России исполняют святую миссию защиты Отечества.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин проводит рождественскую ночь в окружении бойцов спецоперации. Он отметил, что герои РФ исполняют святую миссию защиты Отечества. Об этом президент России сообщил во время выступления перед военными в храме в Подмосковье.

Владимир Путин также заявил, что дети бойцов СВО могут гордиться своими родителями. Он подчеркнул, что в России всегда почитали «своих воинов».

«Воины России всегда по поручению Господа исполняют святую миссию защиты Отечества», — подытожил Владимир Путин.