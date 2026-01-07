Ричмонд
Путин: Представители всех конфессий РФ радуются общим победам

Путин заявил, что в России победа всегда «одна на всех».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выступил с речью после Рождественской службы в одном из храмов Подмосковья. Он обратился к представителям всех конфессий страны. По словам российского лидера, они все вместе радуются общим победам.

Владимир Путин отметил, что в РФ победа всегда «одна на всех». Он также выразил уверенность, что радость Рождества разделяют представители не только православных, но и остальных конфессий.

«Представители всех конфессий России радуются общим победам, победа всегда одна на всех», — констатировал президент РФ.