Путин: Представители всех конфессий РФ радуются общим победам

Президент России Владимир Путин выступил с речью после Рождественской службы в одном из храмов Подмосковья. Он обратился к представителям всех конфессий страны. По словам российского лидера, они все вместе радуются общим победам.
Владимир Путин отметил, что в РФ победа всегда «одна на всех». Он также выразил уверенность, что радость Рождества разделяют представители не только православных, но и остальных конфессий.
«Представители всех конфессий России радуются общим победам, победа всегда одна на всех», — констатировал президент РФ.