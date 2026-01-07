СМИ: Зеленский рокировкой кадров хочет сорвать план противников по его отставке

Перестановкой кадров президент Украины Владимир Зеленский хочет сорвать реализуемый противниками план по его отставке. Об этом написало украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источник.
— С этой целью был уволен Василий Малюк. И сейчас работой СБУ внутри страны будет рулить Александр Поклад, который готов выполнять приказы Зеленского по работе против НАБУ и САП, — рассказал собеседник портала.
По его словам, остальные кадровые ротации больше играют «пиар-роль»: глава Украины ставит более-менее популярных в стране людей «на проблемные точки», показывая, что якобы решил «обновить» власть после коррупционного скандала.
— В случае с назначением Кирилла Буданова* — это пиар не только для населения, но и для американцев. Он имеет с ними хорошие связи, в Вашингтоне у него отличный имидж, — пояснил источник издания, передает ТАСС.
5 января Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы Cлужбы безопасности Украины. Исполнять обязанности руководителя СБУ будет генерал Евгений Хмара.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.