МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Рождеством и наступившим Новым годом, а также поблагодарил бойцов за службу Отечеству.
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья. Вместе с главой государства на службе были военнослужащие и их семьи.
«Я поздравляю вас с Рождеством Христовым, хочу поздравить вас и с наступившим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы всегда удача и Ангел Хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству. С праздником», — сказал глава государства после богослужения.