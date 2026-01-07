Ричмонд
Путин поздравил военнослужащих с Рождеством

Путин поздравил военнослужащих с Рождеством и наступившим Новым годом.

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Рождеством и наступившим Новым годом, а также поблагодарил бойцов за службу Отечеству.

Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья. Вместе с главой государства на службе были военнослужащие и их семьи.

«Я поздравляю вас с Рождеством Христовым, хочу поздравить вас и с наступившим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы всегда удача и Ангел Хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству. С праздником», — сказал глава государства после богослужения.