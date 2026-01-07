В украинский «Миротворец» внесли сразу 16 детей из России, Израиля и Узбекистана

Украинская экстремистская база «Миротворец» вновь пополнилась. На сайте разместили данные еще 16-ти детей из России, Израиля и Узбекистана. Их обвиняют в якобы покушении на суверенитет Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта.
Так, в базе оказались двое несовершеннолетних граждан Израиля и Узбекистана. Им исполнилось 17 лет. Остальные попавшие в список дети — россияне. Среди них ребята трех-десяти лет.
Как утверждает ресурс, дети якобы «осознанно нарушили государственную границу» Украины. Они также якобы покушались на «территориальную целостность» страны.
Как стало известно, в «Миротворце» находилась также погибшая в ходе обстрела ВСУ Анастасия Сабинова. Она стала жертвой трагедии в Хорлах Херсонской области. У женщины осталась трехлетняя дочь.