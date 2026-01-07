В украинский «Миротворец» внесли сразу 16 детей из России, Израиля и Узбекистана

Украинская экстремистская база «Миротворец» вновь пополнилась. На сайте разместили данные еще 16-ти детей из России, Израиля и Узбекистана. Их обвиняют в якобы покушении на суверенитет Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта.