Путин: Воины России по поручению Господа выполняют святую миссию защиты Отечества

Путин после рождественской службы пообщался с участниками СВО и их семьями. Видео © Life.ru.
«Воины России — они всегда как бы по поручению Господа выполняют эту самую миссию по защите Отечества и его людей. Спасению Родины», — сказал глава государства.
Он отметил, что исторически в России существовало глубокое уважение к воинам, которых воспринимали как исполнителей священного долга, делегированного свыше.
Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья. Для российского лидера Рождество всегда имело особое значение. С 2000 года он регулярно посещает рождественские службы, часто выбирая небольшие храмы в различных регионах.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.