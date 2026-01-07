Shot: Россиянка умерла на Шри-Ланке от лихорадки в канун Нового года

В канун Нового года гражданка России скончалась на Шри-Ланке от лихорадки денге. Об этом во вторник, 6 января, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что до переезда на остров 33-летняя женщина жила в Магнитогорске. На Шри-Ланке она работала арт-директором в ресторане.
Россиянка почувствовала себя плохо 21 декабря, заподозрив пищевое отравление. На следующий день она обратилась к докторам. Ее госпитализировали с лихорадкой денге.
— Знакомые рассказали, что уже в госпитале у Ирины начались осложнения, а через трубку для диализа ей занесли сепсис, — сказано в публикации.
31 декабря врачи сообщили, что женщина умерла.
В Таиланде российский турист пошел на прогулку и захотел подняться к храму Тхам Та Пан, который расположен в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда мужчина потерял сознание и скончался до прибытия врачей. Об этом 3 января сообщило ТАСС, ссылаясь на управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.