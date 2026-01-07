Shot: Россиянка умерла на Шри-Ланке от лихорадки в канун Нового года

В Таиланде российский турист пошел на прогулку и захотел подняться к храму Тхам Та Пан, который расположен в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда мужчина потерял сознание и скончался до прибытия врачей. Об этом 3 января сообщило ТАСС, ссылаясь на управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.