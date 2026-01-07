Путин в Рождество отметил, что представители всех конфессий России рады общим победам

Путин после рождественской службы пообщался с участниками СВО и их семьями. Видео © Life.ru.
Глава государства подчеркнул, что его слова о воинах как исполнителях божественной воли по защите Родины касаются всех российских военнослужащих. Он также отметил, что представители других конфессий разделяют радость православных, как и православные разделяют их праздники, и все вместе радуются общим победам, которые объединяют страну.
«Сегодня, уверен, вместе с нами нашу радость разделяют и наши братья — представители других конфессий, так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа всегда одна на всех», — сказал президент.
Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья. Для российского лидера Рождество всегда имело особое значение. С 2000 года он регулярно посещает рождественские службы, часто выбирая небольшие храмы в различных регионах.
