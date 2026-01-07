Ричмонд
Путин в Рождество отметил, что представители всех конфессий России рады общим победам

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что представители всех конфессий России разделяют радость общих побед, поскольку победа является единой для всех. Этой мыслью он поделился, обращаясь к участникам СВО и их семьям после рождественской службы в храме великомученика Георгия Победоносца.

Источник: Life.ru

Путин после рождественской службы пообщался с участниками СВО и их семьями. Видео © Life.ru.

Глава государства подчеркнул, что его слова о воинах как исполнителях божественной воли по защите Родины касаются всех российских военнослужащих. Он также отметил, что представители других конфессий разделяют радость православных, как и православные разделяют их праздники, и все вместе радуются общим победам, которые объединяют страну.

«Сегодня, уверен, вместе с нами нашу радость разделяют и наши братья — представители других конфессий, так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа всегда одна на всех», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья. Для российского лидера Рождество всегда имело особое значение. С 2000 года он регулярно посещает рождественские службы, часто выбирая небольшие храмы в различных регионах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.