Путин в Рождество отметил, что представители всех конфессий России рады общим победам

«Сегодня, уверен, вместе с нами нашу радость разделяют и наши братья — представители других конфессий, так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа всегда одна на всех», — сказал президент.