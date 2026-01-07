Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пожелал участникам СВО ангела-хранителя рядом

Президент России Владимир Путин, посетил рождественское богослужение в подмосковном храме великомученика Георгия Победоносца и поздравил с праздником военнослужащих — участников специальной военной операции и членов их семей, присутствовавших на службе. Обращаясь к ним, глава государства выразил благодарность за службу Отечеству.

Источник: Life.ru

Путин поздравил участников СВО и их семьи с Рождеством. Видео © Life.ru.

В своей поздравительной речи Путин пожелал военным и их близким, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом. Он также поздравил собравшихся с наступившим Новым годом.

«Хочу пожелать, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству. С праздником!» — обратился глава государства к военнослужащим.

Ранее Путин поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым. Глава государства подчеркнул, что этот светлый праздник несёт в себе добро, любовь и надежду, а также позволяет приобщиться к многовековым духовным традициям.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.