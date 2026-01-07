Путин пожелал участникам СВО ангела-хранителя рядом

Путин поздравил участников СВО и их семьи с Рождеством. Видео © Life.ru.
В своей поздравительной речи Путин пожелал военным и их близким, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом. Он также поздравил собравшихся с наступившим Новым годом.
«Хочу пожелать, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству. С праздником!» — обратился глава государства к военнослужащим.
Ранее Путин поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым. Глава государства подчеркнул, что этот светлый праздник несёт в себе добро, любовь и надежду, а также позволяет приобщиться к многовековым духовным традициям.
