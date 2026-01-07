Похудевшая на 80 кг звезда фильма «Девушка без комплексов» показала свою фигуру

На снимках, которые, по словам Шумер, сделала её мама во время подготовки к поездке, актриса предстала в нескольких купальниках, подчёркивающих стройную и подтянутую фигуру. Вначале она выбрала яркое красное бикини без бретелей, специально отметив, что на фото нет ни макияжа, ни цифровых фильтров. Затем знаменитость продемонстрировала два чёрных купальника различных фасонов.
Эми Шумер заявила, что наступающий 2026 год она планирует посвятить заботе о себе и любви к себе.
Ранее сообщалось, что британский певец Робби Уильямс может ослепнуть из-за уколов для похудения. 51-летний артист, которого неоднократно критиковали за неприязнь к своему отражению, обратился к препаратам для лечения диабета, чтобы быстро избавиться от лишних килограммов.
