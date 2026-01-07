Похудевшая на 80 кг звезда фильма «Девушка без комплексов» показала свою фигуру

На снимках, которые, по словам Шумер, сделала её мама во время подготовки к поездке, актриса предстала в нескольких купальниках, подчёркивающих стройную и подтянутую фигуру. Вначале она выбрала яркое красное бикини без бретелей, специально отметив, что на фото нет ни макияжа, ни цифровых фильтров. Затем знаменитость продемонстрировала два чёрных купальника различных фасонов.