Трогательное пожелание Путина бойцам СВО: «Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом»

Путин пожелал бойцам СВО и их семьям, чтобы удача и ангел-хранитель были рядом.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин в канун Рождества обратился к бойцам специальной военной операции. Президент пожелал воинам и их семьям, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом. Соответствующее послание прозвучало после богослужения в храме Георгия Победоносца в Подмосковье.

Президент России также поздравил бойцов с Рождеством. Он напомнил, кроме того, про наступивший Новый год.

«Хочу пожелать, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству», — обратился Владимир Путин.

Российский лидер назвал Рождество праздником, «озаряющим мир светом добра и любви». Он отметил, что оно дарит радость и надежду миллионам людей. Владимир Путин указал на огромный вклад религиозных организаций в дело объединения страны.