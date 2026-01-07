Трогательное пожелание Путина бойцам СВО: «Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом»

Российский лидер Владимир Путин в канун Рождества обратился к бойцам специальной военной операции. Президент пожелал воинам и их семьям, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом. Соответствующее послание прозвучало после богослужения в храме Георгия Победоносца в Подмосковье.