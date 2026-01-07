Мэр Нефтеюганска сообщил об открытии нового детского сада в начале года

Детский сад на 120 мест откроется в Нефтеюганске 13 января.
В Нефтеюганске (ХМАО) 13 января состоится открытие детского сада в 17 микрорайоне. Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест. Об этом сообщил мэр города Юрий Чекунов.
«В Нефтеюганске 13 января состоится открытие детского сада в 17 микрорайоне, рассчитанного на 120 мест. В настоящее время персонал дошкольного учреждения заканчивает подготовительные работы», — написал Чекунов в своем telegram‑канале.
Помимо этого, в Нефтеюганске ведется строительство еще одного детского сада — в 16 микрорайоне. Он будет рассчитан на 300 мест и возводится в рамках народной программы партии «Единая Россия» «Карта развития Югры».
Также в городе активно строится «Многофункциональный спортивный комплекс» — еще один проект в рамках той же программы. Открытие всех указанных объектов запланировано на текущий год. Мэр отметил, что держит ход строительных работ на личном контроле.