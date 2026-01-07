Ричмонд
Солодов: на Камчатке ограничили интернет из-за угрозы атак БПЛА

Ограничения мобильного интернета на Камчатке введены по решению федеральных властей в целях безопасности вблизи стратегических объектов министерства обороны. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем telegram-канале.

Мобильный интернет на Камчатке ограничили для безопасности.

«Решение об ограничениях мобильного интернета в субъектах, где расположены важные объекты министерства обороны, принято на федеральном уровне и продиктовано соображениями безопасности», — проинформировал глава региона. Он пояснил, что меры связаны с защитой военной инфраструктуры в условиях сохраняющейся угрозы атак беспилотников.

По данным губернатора, ограничения действуют с 31 декабря в большей части столицы края, в закрытом городе Вилючинске, а также на отдельных территориях Елизовского округа. Солодов отметил, что Камчатка относится к числу стратегически значимых регионов страны, где размещены ключевые объекты оборонного значения, и подчеркнул, что риск применения беспилотных летательных аппаратов актуален не только для западных рубежей России. По его словам, режим ограничений будет сохранен до тех пор, пока этого требует «стратегическая и тактическая обстановка».

