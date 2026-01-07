Солодов: на Камчатке ограничили интернет из-за угрозы атак БПЛА

По данным губернатора, ограничения действуют с 31 декабря в большей части столицы края, в закрытом городе Вилючинске, а также на отдельных территориях Елизовского округа. Солодов отметил, что Камчатка относится к числу стратегически значимых регионов страны, где размещены ключевые объекты оборонного значения, и подчеркнул, что риск применения беспилотных летательных аппаратов актуален не только для западных рубежей России. По его словам, режим ограничений будет сохранен до тех пор, пока этого требует «стратегическая и тактическая обстановка».