Рубио заявил, что США нацелены на покупку Гренландии

В Вашингтоне активно обсуждают вопрос присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, в Белом доме выступают за приобретение острова без военного вмешательства. Его цитирует The Wall Street Journal.
По данным газеты, об этом госсекретарь заявил американским законодателям. На заседании присутствовал глава Пентагона Пит Хегсет.
Марко Рубио также сообщил, что угрозы Вашингтона не следует воспринимать как указание на неизбежное вторжение. Он подчеркнул, что Белый дом нацелен на сделку.
Как следует из заявления Белого дома, военный путь является одним из вариантов для приобретения острова. В документе отмечается, что сам президент США серьезно нацелен на присоединение Гренландии к Соединенным Штатам.