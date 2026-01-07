Ричмонд
Рубио заявил, что США нацелены на покупку Гренландии

Рубио сообщил, что Вашингтон выступает за приобретение Гренландии без военного вмешательства.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне активно обсуждают вопрос присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, в Белом доме выступают за приобретение острова без военного вмешательства. Его цитирует The Wall Street Journal.

По данным газеты, об этом госсекретарь заявил американским законодателям. На заседании присутствовал глава Пентагона Пит Хегсет.

Марко Рубио также сообщил, что угрозы Вашингтона не следует воспринимать как указание на неизбежное вторжение. Он подчеркнул, что Белый дом нацелен на сделку.

Как следует из заявления Белого дома, военный путь является одним из вариантов для приобретения острова. В документе отмечается, что сам президент США серьезно нацелен на присоединение Гренландии к Соединенным Штатам.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше