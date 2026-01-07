В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2026 году

«Кто получит прибавку: все получатели страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получатели социальных пенсий, военные пенсионеры и приравненные категории по ведомственным пенсиям», — сказал Панеш.
Он отметил, что в 2026 году повышение пенсий привязано к трем датам: с 1 января страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца увеличиваются на 7,6%, с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличиваются на 6,8%, а с 1 октября военные пенсии пересчитываются вслед за повышением денежного довольствия на 4%.
«Двойной индексации страховых пенсий в течение 2026 года нет, весь рост заложен в январскую индексацию. Проверить размер своей пенсии и основания начислений можно через выписку индивидуального лицевого счета, в личном кабинете Социального фонда, в многофункциональном центре или в клиентской службе фонда», — добавил депутат.