В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2026 году

Он отметил, что в 2026 году повышение пенсий привязано к трем датам: с 1 января страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца увеличиваются на 7,6%, с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличиваются на 6,8%, а с 1 октября военные пенсии пересчитываются вслед за повышением денежного довольствия на 4%.