В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2026 году

РИА Новости: в 2026 году все получатели страховых пенсий получат прибавку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Прибавку к пенсии в 2026 году получат все получатели страховых пенсий, включая работающих пенсионеров, получатели социальных пенсий, а также военные пенсионеры, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

«Кто получит прибавку: все получатели страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получатели социальных пенсий, военные пенсионеры и приравненные категории по ведомственным пенсиям», — сказал Панеш.

Он отметил, что в 2026 году повышение пенсий привязано к трем датам: с 1 января страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца увеличиваются на 7,6%, с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличиваются на 6,8%, а с 1 октября военные пенсии пересчитываются вслед за повышением денежного довольствия на 4%.

«Двойной индексации страховых пенсий в течение 2026 года нет, весь рост заложен в январскую индексацию. Проверить размер своей пенсии и основания начислений можно через выписку индивидуального лицевого счета, в личном кабинете Социального фонда, в многофункциональном центре или в клиентской службе фонда», — добавил депутат.

