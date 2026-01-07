Ричмонд
Эксперт назвал альтернативу банковским вкладам в 2026 году

Fontvielle: в 2026 году накопить деньги помогут облигации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В период снижения ставок многие ищут способ сохранить ставшую привычной в последние годы доходность. Возможные варианты назвал агентству «Прайм» директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

С точки зрения доступной ликвидности это накопительный счет. Туда можно положить деньги, которые потом можно снять в любой момент. Схожий вариант — фонды денежного рынка, но по ним ставки нефиксированные и в любой момент могут поменяться.

Если есть уверенность в сроках размещения, лучше зафиксировать текущую доходность по обычным банковским вкладам или приобрести облигации с фиксированным купоном. В первом случае мы рассматриваем горизонт от нескольких месяцев до года, во втором — от года до 15 лет.

«Есть лайфхак, который актуален при неустойчивой денежно-кредитной политике или же в том случае, если точный срок назвать сложно. Можно распределить капитал между продуктами разной срочности — получится некое усреднение ставки. На фондовом рынке инвесторы часто пользуются этим механизмом, но он применим и к вкладам», — заключил Руслан Спинка.