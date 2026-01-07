Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2026 году

Индексация будет проводиться в три этапа: с 1 января страховые пенсии (по старости, инвалидности и потере кормильца) вырастут на 7,6%, с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут увеличены на 6,8%, с 1 октября военные пенсии пересчитают в связи с повышением денежного довольствия на 4%.