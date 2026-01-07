На Камчатке в целях безопасности вводятся ограничения мобильной связи

«Решение об ограничениях мобильного интернета в субъектах, где расположены важные объекты Министерства обороны, принято на федеральном уровне и продиктовано соображениями безопасности», — написал он в Telegram-канале.
Солодов подчеркнул, что Камчатка является стратегически важным регионом, и в нынешних реалиях необходимо быть готовы к любым вызовам.
«Угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны», — добавил губернатор.
При этом он уточнил, что ограничения будут сняты, как только позволят стратегическая и тактическая обстановка.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире радио «Спутник в Крыму» ранее заявил, что ограничения мобильного интернета на полуострове сохранятся до окончания СВО.