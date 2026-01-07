Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России прорабатывается пилотный проект домашних яслей для детей до трёх лет

Общественная палата и Минпросвещения России работают над пилотным проектом, который предполагает введение «коллективного присмотра» для детей младше трёх лет. Как пояснил Сергей Рыбальченко, председатель профильной комиссии ОП, этот проект позволит родителям оставлять своих малышей в домашних яслях. Он также упомянул, что многодетные матери уже практикуют подобный формат, организуя «семейные детские сады» для своих и чужих детей.

Источник: Life.ru

«Сейчас мы ведём разработку этого проекта совместно с Министерством просвещения, чтобы осуществить его в пилотном регионе. Родители смогут отдавать детей младше трёх лет именно на уход и присмотр в такую семью или, возможно, в дошкольную группу, находящуюся поблизости», — приводит ТАСС слова Рыбальченко.

Общественник привёл в пример Францию, где есть такие «сертифицированные няни», которые могут брать к себе домой до четырёх детей. Но они не сидят дома все время одни. Раз в неделю они вместе с детьми ездят в специальный центр. По мнению члена ОП, мы могли бы попробовать что-то похожее в России. Идея в том, чтобы дети в основном находились в домашних яслях с няней, а потом раз в неделю ходили в обычный детский сад, но вместе с няней.

А ранее Life.ru писал, что с 1 февраля 2026 года размер материнского капитала составит 737 204 рубля на первого ребёнка и 974 189 рублей на второго в случае, если выплаты за первенца не оформлялись. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, помощь детям с инвалидностью или создание накопительной пенсии для родителя после того, как ребенку исполнится три года.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.