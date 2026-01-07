В России прорабатывается пилотный проект домашних яслей для детей до трёх лет

Общественник привёл в пример Францию, где есть такие «сертифицированные няни», которые могут брать к себе домой до четырёх детей. Но они не сидят дома все время одни. Раз в неделю они вместе с детьми ездят в специальный центр. По мнению члена ОП, мы могли бы попробовать что-то похожее в России. Идея в том, чтобы дети в основном находились в домашних яслях с няней, а потом раз в неделю ходили в обычный детский сад, но вместе с няней.