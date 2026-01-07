В России прорабатывается пилотный проект домашних яслей для детей до трёх лет

«Сейчас мы ведём разработку этого проекта совместно с Министерством просвещения, чтобы осуществить его в пилотном регионе. Родители смогут отдавать детей младше трёх лет именно на уход и присмотр в такую семью или, возможно, в дошкольную группу, находящуюся поблизости», — приводит ТАСС слова Рыбальченко.
Общественник привёл в пример Францию, где есть такие «сертифицированные няни», которые могут брать к себе домой до четырёх детей. Но они не сидят дома все время одни. Раз в неделю они вместе с детьми ездят в специальный центр. По мнению члена ОП, мы могли бы попробовать что-то похожее в России. Идея в том, чтобы дети в основном находились в домашних яслях с няней, а потом раз в неделю ходили в обычный детский сад, но вместе с няней.
А ранее Life.ru писал, что с 1 февраля 2026 года размер материнского капитала составит 737 204 рубля на первого ребёнка и 974 189 рублей на второго в случае, если выплаты за первенца не оформлялись. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, помощь детям с инвалидностью или создание накопительной пенсии для родителя после того, как ребенку исполнится три года.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.