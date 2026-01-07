Губернатор Солодов заявил, что на Камчатке ограничили интернет в целях безопасности

Жителям Камчатского края временно ограничили использование мобильной связи. Ограничения ввели в целях безопасности. Они начали действовать по властей. Так сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.
Он уточнил, что ограничения действуют с 31 декабря. Они коснулись жителей большей части Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и некоторых территорий Елизовского округа. Губернатор напомнил, что Камчатка — стратегически важный регион.
«Решение об ограничениях мобильного интернета в субъектах, где расположены важные объекты министерства обороны, принято на федеральном уровне и продиктовано соображениями безопасности», — оповестил Владимир Солодов.
