Губернатор Солодов заявил, что на Камчатке ограничили интернет в целях безопасности

На Камчатке ввели ограничения мобильной связи из-за угрозы атак БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Камчатского края временно ограничили использование мобильной связи. Ограничения ввели в целях безопасности. Они начали действовать по властей. Так сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения действуют с 31 декабря. Они коснулись жителей большей части Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и некоторых территорий Елизовского округа. Губернатор напомнил, что Камчатка — стратегически важный регион.

«Решение об ограничениях мобильного интернета в субъектах, где расположены важные объекты министерства обороны, принято на федеральном уровне и продиктовано соображениями безопасности», — оповестил Владимир Солодов.

Над территорией России вечером 6 января перехватили 23 украинских дрона. Все беспилотники сбиты в течение трех часов, в период с 20:00 до 23:00. В том числе, дроны ликвидированы над акваторией Азовского моря.

