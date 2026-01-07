Депутат рассказал, как будут работать россияне между майскими праздниками

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Россияне в 2026 году будут работать пять дней между майскими праздниками: с 4 по 8 мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Что касается периода между праздниками — с 4 по 8 и 12−15 мая — эти дни являются обычными рабочими днями», — сказал Нилов.
Он отметил, что обычно эти дни россияне берут в качестве неоплачиваемого или по договоренности с работодателем работают удаленно, создавая себе более оптимальные условия для труда и отдыха.