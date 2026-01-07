Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат рассказал, как будут работать россияне между майскими праздниками

РИА Новости: россияне будут работать пять дней между майскими праздниками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Россияне в 2026 году будут работать пять дней между майскими праздниками: с 4 по 8 мая, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Что касается периода между праздниками — с 4 по 8 и 12−15 мая — эти дни являются обычными рабочими днями», — сказал Нилов.

Он отметил, что обычно эти дни россияне берут в качестве неоплачиваемого или по договоренности с работодателем работают удаленно, создавая себе более оптимальные условия для труда и отдыха.