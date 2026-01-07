РФ объявила в розыск задержанного в Таиланде по запросу США россиянина

«Объявлен в федеральный розыск, заведено розыскное дело, объявлен в международный розыск», — следует из материалов дела.
Кроме того, в тексте упоминается, что мужчина уехал из России и сейчас находится в Таиланде.
До этого сообщалось, что в Таиланде, на Пхукете, был арестован россиянин, которого США разыскивали за хакерство. Американские власти запросили его экстрадицию. По сообщению Phuket News, у задержанного конфисковали ноутбук, смартфоны и криптокошелёк для экспертизы.
Ранее сообщалось, что продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, ущерб по уголовному делу в отношении превысил 500 миллионов рублей, и эта сумма может вырасти к концу расследования. Сам Разин сейчас находится в США.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.