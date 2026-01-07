РФ объявила в розыск задержанного в Таиланде по запросу США россиянина

Ранее сообщалось, что продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, ущерб по уголовному делу в отношении превысил 500 миллионов рублей, и эта сумма может вырасти к концу расследования. Сам Разин сейчас находится в США.