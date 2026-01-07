Врач рассказала, как отличить ковид от гриппа

«Чем грипп отличается от ковида? Ну, во-первых, тем, что другой возбудитель, другой вирус вызывает заболевание. У одного человека будет положительный результат на грипп А при исследовании ПЦР, например, или ИХА (иммунохроматографический анализ — ред.) у другого — на ковид», — отметила специалист.