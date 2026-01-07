Архитектурная подсветка появилась еще на 10 исторических зданиях Иркутска

Как сообщает пресс-служба администрации города, подсветка появилась у здания Белого дома, главного корпуса ИГУ, собора Богоявления, Спасской церкви, костела. Также светильники появились на фасадах построек на Каландаришвили, 12 («Родильный дом и лечебница»); Свердлова, 14 («Базановский приют»); Карла Маркса, 29 («Дом И. А. Мыльникова и В. В. Зазубрина», после — «Детский приют Императрицы Марии»); Ленина, 23 («Дворянское собрание»); Чехова, 2 («Дом Песковой»).