Архитектурная подсветка появилась еще на 10 исторических зданиях Иркутска

Специалисты подрядной организации установили две тысячи светильников.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 7 января. В областном центре завершили установку архитектурно-художественной подсветки фасадов десяти исторических строений. Специалисты подрядной организации установили две тысячи светильников.

Как сообщает пресс-служба администрации города, подсветка появилась у здания Белого дома, главного корпуса ИГУ, собора Богоявления, Спасской церкви, костела. Также светильники появились на фасадах построек на Каландаришвили, 12 («Родильный дом и лечебница»); Свердлова, 14 («Базановский приют»); Карла Маркса, 29 («Дом И. А. Мыльникова и В. В. Зазубрина», после — «Детский приют Императрицы Марии»); Ленина, 23 («Дворянское собрание»); Чехова, 2 («Дом Песковой»).

Работы провели за счет федерального, областного и городского бюджетов в рамках реализации программы обустройства «Туристского кода центра города» по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

Перед установкой оборудование прошло трехступенчатый контроль. Светильники тестировали в лаборатории на соответствие оптическим, электрическим и цветовым характеристикам. Оттенок ламп зависит от цвета фасада здания, а степень освещения можно регулировать.