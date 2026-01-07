Путин на Рождественском богослужении подобрал ёлочную игрушку и вернул на ель

Президент России Владимир Путин провел рождественскую ночь в окружении военных в подмосковном храме Георгия Победоносца. Во время пения церковного хора он заметил упавшую с елки праздничную игрушку. Президент поднял шарик и аккуратно повесил на дерево. Об этом свидетельствуют кадры трансляции.
Российский лидер медленно наклонился к упавшей игрушке. Он тихо, не прерывая богослужения, поднял ее и рассмотрел. Затем Владимир Путин аккуратно повесил шарик на место.
Президент также обратился к бойцам специальной военной операции. Он пожелал воинам и их семьям, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом. Владимир Путин поздравил бойцов с Рождеством. Он сообщил, что дети героев СВО могут гордиться своими родителями. Владимир Путин подчеркнул, что в России всегда почитали успехи бойцов.