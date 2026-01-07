Выяснилось, в каких регионах россияне зарабатывают больше 100 тысяч рублей

В список регионов, демонстрирующих высокие показатели, включены Сахалин (142,6 тыс.), Ненецкий АО (138,2 тыс.), Якутия (137,8 тыс.), Ханты-Мансийский АО (125 тыс.), Мурманская область (122,8 тыс.), Санкт-Петербург (122,2 тыс.), Московская область (119,7 тыс.), Красноярский край (104,9 тыс.) и Забайкальский край (100,9 тыс.).
Наблюдается и рост средней заработной платы по стране, которая на данный момент достигла 99,7 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в разгар полевых работ заработная плата трактористов-машинистов может достигать 300 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода и современная техника, включая комбайны с дистанционным управлением, способствуют притоку молодых специалистов в сельское хозяйство.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.