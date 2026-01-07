Выяснилось, в каких регионах россияне зарабатывают больше 100 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что в разгар полевых работ заработная плата трактористов-машинистов может достигать 300 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода и современная техника, включая комбайны с дистанционным управлением, способствуют притоку молодых специалистов в сельское хозяйство.