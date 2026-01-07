В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на полёты

Ночью 7 января аэропорт Сочи ограничили на полеты. Кроме того, меры безопасности действуют в воздушной гавани Геленджика. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорт Сочи работает в ограниченном режиме с 01:26 по Москве. Воздушная гавань Геленджика не принимает и не выпускает рейсы с вечера 6 января.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в Росавиации.
За прошлый вечер над РФ сбили 23 беспилотника ВСУ. Дроны ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей. БПЛА перехвачены также над территорией Белгородской области, Республики Крым и над Воронежским регионом. Все беспилотники уничтожены в период с 20:00 до 23:00 6 января.
