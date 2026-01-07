Выросло число регионов со средней зарплатой 100 тысяч рублей

В 2025 году количество таких регионов увеличилось на два.
Количество российских регионов, где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в месяц, выросло до 14 субъектов. Годом ранее их было 12. Об этом сообщает РИА Новости.
«Самые высокие трудовые доходы получали жители Чукотки — 209,4 тысячи рублей, Магаданской области — 179,7 тысячи и в Москве — 173,7 тысячи. Эти регионы возглавляли список и годом ранее, однако Москва и Магаданская область поменялись местами», — передает издание.
В первую пятерку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой 168,2 тысячи рублей и Камчатский край с 165 тысячами рублей. Замыкают десятку регионов с наибольшими доходами Сахалинская область (142,6 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (138,2 тысячи), Якутия (137,8 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (125 тысяч) и Мурманская область (122,8 тысячи).
Кроме того, к субъектам с зарплатами свыше 100 тысяч рублей отнесены Санкт-Петербург, где средний месячный доход составил 122,2 тысячи рублей, и Московская область с показателем 119,7 тысячи. Новичками рейтинга стали Красноярский край, где в октябре средняя зарплата достигла 104,9 тысячи рублей, и Забайкальский край с 100,9 тысячи рублей.