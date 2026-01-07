Путин в ходе рождественской службы вернул упавшую игрушку на ёлку

Путин во время рождественской службы повесил на ёлку упавшую игрушку. Видео © Life.ru.
Президент, одетый в строгий тёмный костюм без галстука, наблюдал за службой вместе с военными в парадной форме и их жёнами и детьми. По завершении богослужения Путин обратился к присутствующим с поздравительными словами.
Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья. Для российского лидера Рождество всегда имело особое значение. С 2000 года он регулярно посещает рождественские службы, часто выбирая небольшие храмы в различных регионах.
