Врач Семейкина рассказала, как отличить ковид от гриппа

Клинические проявления гриппа и ковида могут не отличаться, возбудителя можно определить только с помощью лабораторных исследований. Об этом рассказала заместитель заведующего отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
— Чем грипп отличается от ковида? Во-первых, тем, что другой возбудитель, другой вирус вызывает заболевание. У одного человека будет положительный результат на грипп А при исследовании ПЦР, например, или ИХА (иммунохроматографический анализ — прим. «ВМ») у другого — на ковид, — цитирует ее РИА Новости.
Она добавила, что клинические проявления могут и не отличаться, потому что и грипп, и ковид — это острые респираторные вирусные инфекции.
— Они могут различаться только по результатам лабораторных исследований, — отметила Семейкина в беседе с агентством.
Врачи рассказали, что снижение общей заболеваемости гонконгским гриппом в РФ ожидается к концу января — началу февраля. Но, по мнению экспертов, на смену ему может прийти грипп B. При этом люди, которые уже переболели гонконгским гриппом, могут заразиться этим штаммом еще раз.