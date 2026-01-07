Врач Семейкина рассказала, как отличить ковид от гриппа

Врачи рассказали, что снижение общей заболеваемости гонконгским гриппом в РФ ожидается к концу января — началу февраля. Но, по мнению экспертов, на смену ему может прийти грипп B. При этом люди, которые уже переболели гонконгским гриппом, могут заразиться этим штаммом еще раз.