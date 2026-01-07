Ричмонд
Россия разыскивает хакера, якобы атаковавшего системы безопасности в Европе и США

Россия объявила в розыск задержанного на Пхукете по запросу США гражданина РФ.

Источник: Комсомольская правда

На Пхукете в ноябре 2025 года арестовали хакера из России, якобы атаковавшего системы безопасности в Европе и США. РФ объявила его в международный розыск. Россиянина задержали на Пхукете по запросу США. Об этом свидетельствуют материалы по делу, цитирует ТАСС.

Как утверждается в документах, Вашингтон подозревает гражданина РФ в совершении преступлений в сфере информационных технологий. Сейчас, по имеющимся сведениям, мужчина находится в Таиланде. Подозреваемый проживает на Пхукете с 30 октября.

«Объявлен в федеральный розыск, заведено разыскное дело, объявлен в международный розыск», — говорится в материалах.

Ранее полиция задержала турецкую актрису Эзги Эйюбоглу. Она известна по роли в сериале «Великолепный век». В организме актрисы обнаружили следы наркотических веществ.