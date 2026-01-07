Аэропорт в Кургане будет работать четыре дня в неделю

В Кургане аэропорт переходит на четырехдневный режим работы.
Аэропорт в Кургане будет работать для пассажиров четыре дня в неделю. Обновленный график опубликован на сайте воздушной гавани.
«В понедельник, вторник и пятницу аэропорт работает с 4:00 до 7:30, в четверг — с 3:00 до 7:30. Среда, суббота и воскресенье — выходные дни», — указано на сайте курганского аэропорта.
Уточняется также, что 10 января, которое выпадает на субботу, аэропорт будет открыт с 3:00 до 6:00. В это время там ожидается дополнительный рейс из Санкт-Петербурга в Курган.
Ранее в курганском аэропорту уже возникали перебои в расписании: рейсы между Курганом и Москвой, запланированные на раннее утро, задерживались, что отражалось на онлайн-табло. Массовые задержки фиксировались и в других регионах из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах после ночных атак БПЛА.